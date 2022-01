Benjamin DELAYE

Après 4 années d’études supérieures dont 3 en alternance, j'occupe aujourd'hui un poste en tant qu'attaché commercial dans une salle de spectacle le "Millésime".



J’ai acquis, au cours de mon parcours, la qualité d’écoute et un bon sens commercial, notamment, en ce qui concerne la gestion de réclamations ainsi que le relationnel que j’entretiens avec les clients et les collaborateurs.



J'aime les défis et atteindre les objectifs qui sont fixés tout en analysant le déroulement ainsi que toutes améliorations à apporter.



Je suis quelqu'un d'investi et de persévérant.



Mes compétences :

Movie Maker

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

Négociation commerciale

Gestion financière

Management

Gestion de projet