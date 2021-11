Benjamin DEROO

Étudiant en Master Affaires Internationales à l’Université Catholique de Lille, je suis spécialisé dans la Communication, et plus particulièrement dans la Communication Internationale.



On me décrit comme une personne curieuse, adaptative, et passionnée: lorsque je suis intéressé par une chose, je ne pense généralement qu’à approfondir mes connaissances sur le sujet. Aussi, toujours désireux de m'améliorer, je m'investis à fond dans ce que je fais et je suis stimulé par l’acquisition de nouvelles compétences.



Passionné de cinéma et d'art en général, j'ai un goût particulier pour les langues et la découverte de nouveaux pays ou cultures (coutumes, art, histoire). J'ai découvert les joies de la communication interculturelle au cours de mes études secondaires quand, par envies de voyages, j’ai intégré un cursus orientée vers l’international. J'ai eu la chance de partir régulièrement à l'étranger que ce soit à travers des stages, des échanges universitaires, ou de "simples" voyages. Des expériences qui se sont révélées déterminantes dans ma vie professionnelle et personnelle puisqu'elles m’ont permis d'être plus autonome, ouvert aux autres, et réfléchi. Aussi, elles m'ont amené à mener des dialogues interculturels, et à avoir une meilleure compréhension du monde qui m’entoure.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Référencement internet

Commerce international

Communication visuelle

Communication culturelle

Rédaction

Relations internationales