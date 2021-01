El Asri MOUNIA

Tout d'abord, merci pour votre votre visite et pour votre intérêt.

Avant de vous laissez mieux découvrir mon profil, voici une présentation de mon parcours

J'ai une formation assistante import export et je suis actuellement disponible et à la recherche d'une expérience dans le domaine du commerce international et l’assistanat import export .

Master 2 commerce international a l'IAE PERPIGNAN

Master 1 Économie et Management international LILLE1

LICENCE en sciences économiques UVHC VALENCIENNES

Langues étudiées : Arabe: bilingue Anglais Espagnol Bon niveau

Chinois/ coréen débutante



Mes compétences :

dynamique

Export

Import

International

International trade