Diététicienne Nutritionniste à Seilh, proximité de Toulouse

- Analyse personnalisée de vos besoins

- Conseils et suivis alimentaires

- Régimes thérapeutiques



Pour plus de renseignement n'hésitez pas à me contacter :

06.85.27.75.16

j.verhille@hotmail.fr

www.jverhille.e-monsite.com



Mes compétences :

Diététique

Nutrition