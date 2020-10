Eric FONCEL

Développement commercial marché textile PAP/ Fabrication produits finis



Nom de lentreprise Emodtex Temps plein

Dates demploi Sept. 2009 Aujourdhui

Durée demploi 11 ans 2 mois

LieuLille, Hauts-de-France, France



Segment moyen/haut de gamme.

Maille jersey, knitwear, denim.

Matières bio/ recyclées.

Usines certifiées GOTS, OEKO-TEK, GRS, OCS.

Production à partir de coton organique et de polyster recyclé.

Origine de fabrication : France, Portugal, Turquie, Bulgarie.



Toutes ces unités de production respectent un ensemble de règles et pratiques qui concernent le développement durable, lenvironnement, le social et léconomie, et qui vise à limiter limpact environnemental des entreprises.

Réactivité, flexibilité en termes de volume, force de proposition matières et styles.

Sur dossier technique ou sélection sur collection.

Company profiles sur demande.