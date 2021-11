Benjamin DESSAILLY (DECHY)

Je suis développeur Informatique avec une expérience significative en milieu hospitalier et en entreprise d'e-commerce.



Depuis Juillet 2015, je suis employé dans une entreprise spécialisé dans le Helpdesk, ce qui m'a permis d'élargir mes compétences en terme de résolution de problèmes liés à l'informatique, qu'ils soient physiques ou applicatifs, ainsi que d'améliorer mes compétences linguistiques (notamment en Anglais).



Mon expérience personnelle auprès de mon entourage m'a permis de développer des compétences en gestion de projet ainsi que d'améliorer en continu mes compétences en développement, me permettant de m'adapter à de nombreux types de projets.



Mes compétences :

Développement web

Développement unreal Script

Développement Java

Développement C

Bases de données et modélisation

Développement AssembleurX86

Développement C#

Edition de photo et vidéo

Développement C++

Développement jeux (libGDX)