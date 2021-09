Benjamin DUCHESNE

Actuellement en reconversion professionnelle, je suis Technicien Méthodes Logistique en alternance.

Diplôme préparé: Bachelor RCL (IPAC Bachelor Factory Angers)



Après avoir fait une enquête métier auprès de professionnels du secteur, et avoir été recruté par Manitou, j'ai intégré la formation RCL (Responsable Chaine Logistique) au sein de l'IPAC Bachelor Factory à Angers.



Auparavant Responsable Technique Audiovisuel j'ai participé au développement de la structure à laquelle j'appartenais. (Veille technologique, mise en place des procédures pour techniciens)



Mes compétences :

Joomla!

CMS

Suite Adobe

Final Cut Pro

Wordpress

Avid

Gestion de projet

sens organisation et des priorités

realtions clients et fournisseurs

Gestion de flux

Logistique

ERP

Gestion conditionnements