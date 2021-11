Benjamin ESCOFFIER

Diplômé d'une formation initiale de l'Institut de Formation en Ostéopathie du Grand Avignon IFOGA.

​

Je souhaite mettre à votre disposition ma passion et mes connaissances, afin de vous accompagner et vous apporter confort et santé au quotidien.

Polyvalent et professionnel, je reste à l'écoute, pour une meilleure compréhension de votre motif.

​

Vous découvrirez une ambiance où le conseil et l'orientation du patient sont essentiels, vous serez entouré d'une équipe multi-professionnelle compétente et à l'écoute pour vous orienter vers la direction la plus efficace dans votre parcours de soins.



plus d’information sur mon site: Beosteo.net