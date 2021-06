Benjamin FONTEIX

Ostéopathe en Cabinet à La Bouilladisse, ma formation longue, et le niveau de diplôme (Titre 1) qui m'a été validé sont une garantie de compétences et de sécurité.



Je reçois nourrissons, enfants et ados, adultes, femmes enceintes, sportifs, seniors, personnes handicapées, etc .



Jaccompagne à titre individuel ou collectif les sportifs du dimanche comme celles et ceux qui font une pratique régulière et/ou de compétition du sport. J'ai accompagné différents évènements sportifs et ai fait partie du staff médical d'équipes .

Je suis ouvert à tout partenariat avec les clubs sportifs et accompagnement individuel d'athlètes.

Je suis membre de lAssociation des Ostéopathes du Sport (AFOS).



Je fais par ailleurs partie des quelques praticiens formés à cette nouvelle spécialité développée au Canada: l'ostéopathie aquatique. J'exerce en bassin chauffé à proximité de mon cabinet, et j'assure les prestations proposées par le Centre de Thalassothérapie et Spa de l'Hotel Ile Rousse de Bandol.

Mon travail dans ce cadre a bénéficié d'un reportage dans Télé Matin de France 2 et d'article dans Femme Actuelle, Prima, etc.



J'ai par ailleurs complété ma formation en Ostéopathie Pédiatrique et Orthodontique, et en accompagnement oncologique (je suis membre de l'association francophone des soins oncologiques de support - AFSOS).



Il est à noter que j'ai également été formé à la technique Amma Assis, inspirée des principes millénaires de la médecine Japonaise et chinoise.



Outre mon intérêt permanent à l'accompagnement individuel ou collectif de sportifs, danseuse, etc. je souhaiterais contribuer à faire dépasser les oppositions d'hier entre le monde médical et les ostéopathes, pour développer des collaborations notamment avec les structures hospitalières, cliniques, sages-femmes, maisons de retraites, etc.



Je suis bien entendu ouvert à toute proposition permettant de diffuser les bienfaits de l'ostéopathie.



Mes compétences :

Balnéothérapie

Ostéopathie

Sport

psychopathologie

écoute

accompagnement orthodontique

Ostéopathie pédiatrique

accompagnement oncologique