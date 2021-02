Benjamin JAUNET

Bénéficiant de plus de 10 ans d'expériences, je suis capable d'installer, de réparer, d'optimiser, de sécuriser et d'administrer un ensemble de postes/serveurs informatique

et un ensemble d'appareils réseau. J'ai un profil polyvalent



Je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à la veille technologique qui pour moi est cruciale en informatique. En effet elle me permet de toujours avoir un temps d'avance. J'essaye d'être un maximum autodidacte



Mes compétences :

Maintenance

Informatique

Amélioration continue

Réseau

administration

système