Ma capacité à rapidement m'adapter au sein dune équipe et dun processus, ainsi que mes différentes expériences dans le domaine du support informatique font de moi un collaborateur efficace et dynamique.



Ces expériences au sein de petites et grandes entreprises, m'ont appris à travailler avec différentes contraintes de temps et d'outils. J'ai toujours réussi à atteindre les objectifs demandés, que ce soit seul ou en équipe.