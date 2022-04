Laurence FOURNIER

Vous pouvez consulter mon profil complet sur :Array



20 ans de savoir-faire et savoir-être confirmés en tant qu’Assistante de Manager dans différents domaines.



Les diverses formations que j’ai pu suivre durant mon parcours professionnel ont su répondre à ma curiosité naturelle et ma soif de connaissances, m’offrant ainsi les qualités essentielles au métier d’assistante.



Mes spécialisations :

- Administration des ventes

- RH : Recrutement et Formation

- Administratif



Mes atouts :

- Leadership

- Capacités d’adaptation et d’autonomie

- Ma motivation et mon investissement

- Mon dynamisme, mon efficacité et ma force de proposition

- Mon aisance informatique (Pack Office, ERP)

- Mon niveau opérationnel supérieur en anglais (travail et séjours en Angleterre et Pays de Galles)



Slasheuse assumée :

- Investie dans différentes actions de bénévolat (théâtre, protection de l’environnement, événementiel, évolution des métiers supports )

- Dirige ds ateliers d'anglais et de perfectionnement bureautique

- Ecriture de romans Sicience Fantasy



Parmi tout cela, je trouve le temps d'être une Aquafitness addict et de regarder régulièrement des "TED talks"​ (www.ted.com)



Je suis, à ce jour, à l'écoute de toutes opportunités professionnelles me permettant de relever de nouveaux challenges avec, dans l'idéal, l'utilisation de la langue anglaise.



N'hésitez pas à me contacter et rejoindre mon réseau.

Mes coordonnées : laurebail@gmail.com



Au plaisir d'échanger avec vous !



Mes compétences :

Relation client

Secretariat

Assistante de direction

Assistante commerciale

Responsable de service

Recrutement

Pack office

Outils informatique

Organisation d'évènements

Vente

Standardiste

Planification

Chargée de projet

Gestion du personnel

Polyvalence

Séminaires d'entreprises

Gestion de projet

Administration des ventes

Comptabilité

Relationnel

Dynamisme

Rigueur