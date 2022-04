Laurence FOURNIER

Diplômée de l'Université de Montpellier I en Ingénierie économique et financière des projets régionaux, j'ai intégré en 2010 le pôle Etudes&Marketing de Convergences-CVL en tant que Responsable d'Etudes, après avoir passé 3 ans chez Proscop (Etudes et conseils en marketing et géostratégie) et débuté ma carrière chez CEDACOM ( Etudes spécialisées en urbanisme commercial).



Mes compétences :

Diagnostic d'un territoire, site

Audit d'un point de vente

Réalisation d'étude de marché

Gestion de projet, équipe projet

Preconisations et scénarii

Realisation d'enquêtes commerçants, clientèle

Realisation de dossier CDAC

Géomarketing

Etude d'impact de projet commercial

Compétences informatiques et internet (office)

Identification de zones de développement

Etude locative

Asset management

Tendances de consommation et de distribution

Etude de valorisation d'un actif commercial

Programmation en offre ludo-culturelle