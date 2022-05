Bonjour à tous ,

Je m'appelle Charaf Aouam , j'ai 28 ans et j'habite à Toulouse.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans les domaines suivants :

- l'électricité du bâtiment ou l'électricité industrielle.

- opérateur de production ou technicien de maintenance.



Je suis diplômé d'un B.E.P et d'un BAC PRO ELECTROTECHNIQUE .

Je possède également les habilitations électriques B.R (travail au voisinage de l'électricité).



Mon projet professionnel a long terme est de trouver un emploi stable et d'évoluer dans la durée.

Je suis un jeune homme motivé , dynamique et qui s'investit pleinement dans son travail.



merci .



Mes compétences :

Methodique

Minutieux

réfléchi

Ambitieux