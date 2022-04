Sylvain MARECHAL

Professionnel de la gestion des ressources humaines depuis plus de 10 ans, ma motivation au travail est d'amener toute organisation vers la performance générale, mais dans une optique de prise en compte des spécificités personnelles.



Selon moi, une organisation sans femmes/hommes n'est qu'une machine et un individu hors de toute organisation perd la possibilité d'exprimer son potentiel et de s'épanouir socialement.



Dans "ressources humaines", tous les mots sont importants et donnent une signification parfaite de mon objectif professionnel : L'humain est une ressource qui, lorsqu'elle est dans les conditions optimales, permet de démultiplier les possibilités et les potentiels.



Spécialités :Evaluation RH (PAPI, INSIGHTS, MBTI, PerformanSe)

Diagnostic RH

Développement RH

Développement personnel



Je n'ai pour habitude de ne fermer la porte à aucune opportunité même si je ne cours pas après...

Donc à l'écoute de projets professionnels tournant autour de problématiques RH tels que le développement RH (recrutement, gestion des talents, gestion de la mobilité, évaluations RH, formation, gestion des compétences...) et des SIRH (projets transverse d'amélioration et de rationalisation de la fonction RH, formation, conduite du changement induite par une évolution technologique, refonte des processus associés...)





A vos claviers! faisons connaissance !



Mes compétences :

Excel

Sourcing de candidats

Anglais courant

Evaluation comportementale

Marque employeur

Politique de rémunération

Marketing RH Optimisation des compétences

Gestion des potentiels

Recrutement supply chain

Recrutement de commerciaux

Gestion de projets

Gestion d'un vivier de candidats

Recrutement informatique

Recrutements Aéronautique

Recrutement de cadres

Recrutement par approche directe

Gestion des compétences et des carrières

Assessment center

ressources humaines

recrutement

saxophone

luxe

ski

responsable formation

musique

automobile

chargé de recrutement