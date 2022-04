Claire BOULET

Secrétariat, internet, excel, word version 7, power point.

Logiciels Aéronautiques : SAP-PGI, SAP-PEA, SAP-PAC, ACPng, ZPMO, DOCMASTER,

Connaissances FAL "FAMILY AIRBUS" et ATR

Expérience de management : équipe de câbleurs aéronautiques et équipe méca-structure.

Respect des délais et des exigences du client et répondant à la certification EN 9100.

Gestion et suivi de l'outillage pour validation en atelier.

Management et formations évolutionnelles pour habilitations auprès de grandes entreprises aéronautiques.

Assistante qualité et préparation pour le renouvellement iso 9001.



Mes compétences :

Excel

Word

Ferroviaire

Assurance qualité

Études qualitatives

Contrôle qualité

Gestion de la qualité

SAP

ISO 900X Standard

Airbus A380 Aircraft

Airbus A350 Aircraft

Airbus A340 Aircraft

Airbus A330 Aircraft

SAP WF

PEA

PAC

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Fuselage

Airbus A400 Aircraft

Qualité

CATIA5

Database

ATR

PACK OFFICE

PALENTIR

Tandem