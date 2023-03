Benjamin MONIAUX

Je suis étudiant à l'IUT de Troyes et alternant à la mutuelle ubéane



Une communication efficace au sein d'une entreprise ou d'une organisation est essentielle au succès. Elle nécessite des messages clairs, concis et précis.



La communication est indispensable, incontournable et jamais suffisante.



Compétences :



Illustrator / Photoshop / Première Pro / XDesign

SmartProfile

Sharepoint

HTML / CSS

Wordpress

Microsoft

Sendinblue

Réseaux sociaux

Communication

Développement web

Design

Audiovisuel

Droit et droit du numérique

Narration multimédia

Gestion de projet