Benjamin NIEF

Je suis développeur web depuis 2004, Je réalise et fais évoluer de nombreux sites internet pour des clients de tous horizons. Je prend entièrement en charge l'aspect stratégique, la conception, et le référencement. J'ai débuté en agence web en Thailande ou j'ai vécu 5 ans. Actuellement et depuis 2009 à mon compte, j'ai réalisé et référencé un réseau de site internet que je gère au quotidien pour une clinique situé à Genève. Ainsi que de nombreux autres sites pour différents clients.



Mon expertise :



Le développement de sites internet: sites vitrines, boutiques en lignes, sites d'annonces, blog, sites sur-mesures.

Le référencement naturel sur le moteur de recherche Google.

La publicité et le webmarketing

La maintenance et le dépannage de sites internet ( bugs, migrations, sauvegarde, hébergement, mises à jour, sécurité )



Spécialisation :



Wordpress

Woocommerce



Compétences :



Création de site internet

Création de plugin

Création de theme

Référencement (SEO)



Languages informatique :



PHP

HTML5

CSS3

JAVASCRIPT

JQUERY

AJAX