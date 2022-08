Benjamin SERET

Actuellement technicien en bureau d'étude fibre optique, je suis spécialisé dans l'études du réseau aérien.

Je souhaite trouver un emploi dans le même secteur d'activité et aux alentours de Rennes (j'habite l'Hermitage et ça ne me dérange pas de faire 30 minutes de route pour aller sur mon lieu de travail).

J'ai déjà fait des relevés terrain dans mon secteur d'activité et ça ne me dérangerai pas de recommencer.

Pour ce qui est des grand déplacement, je ne suis pas demandeur et j'accepte de faire ponctuellement seulement.



Mes compétences :

MicroStation, Mensura Génius, Autocad 2010/11/14

Microsoft PowerPoint, Word, Excel

Global Positioning System, Tachéomètre, Niveau de