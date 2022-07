Benjamin SITTI

J'ai une solide expérience sur la stratégie des tests techniques et fonctionnels (de la conception à la production).



J'ai participé au lancement de nouveaux produits, des services Très Hauts Débits et Numériques chez des FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) tels que Darty Télécom et Noos & Numéricâble)



J'ai une expertise sur les Terminaux en technologies DSL, Câble, Fibre : IAD_Modems, STB_Décodeurs, sur les logiciels embarqués, les logiciels de sécurité et les services triple Play (Internet, TV numérique, Téléphonie).



Je me suis fortement impliqué sur les problématiques des clients abonnés aux services Très Hauts Débits, aux exigences de la qualité, et à la sécurité des terminaux communicants pour apporter des solutions les mieux adaptées.

Résultat : + 90% de clients satisfaits.



J'ai des compétences d'organisation, de pilotage et de management d'équipe (Ingénieurs et Techniciens).



Je suis enthousiaste pour participer à la stratégie " Custumer To Business " : Ecouter, Comprendre, Solutionner et Satisfaire les Clients notamment les Utilisateurs Finaux.



Mes compétences :

Gestion de la Qualité Services Triple Play

Expertise technique sur Box & STB

Organisation, Pilotage de Projet

Management d'équipe

Responsable Technique du Numérique