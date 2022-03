Pour plus d'informations, consultez mon site CV : = > http://benjamin.tracz.fr < =





Ingénieur HEI 2012 (Hautes Etudes d'Ingénieur, Lille), je suis actuellement Ingénieur Développements NTIC au sein de l'agence Sopra Steria de Tourcoing.



Développeur autonome sur les principales technologies Web actuelles, je dispose d'une meilleure expérience en environnement .NET.



Je suis plutôt orienté technique car le développement est l'aspect de mon métier que je préfère. C'est pour cela que je souhaite évoluer vers le métier d'architecte logiciel.



COMPÉTENCES:

Langues :



Anglais: Autonome. Diplôme du First Certificate in English (Niveau B2).

Espagnol : Lu, parlé, écrit (Niveau B1).





Informatique :



Langages : C#, Java, Node.js, SQL, Batch.



Technologies Web : HTML, CSS, JavaScript (AngularJS/jQuery/Ractive.js/Vue.js), Node.js, ASP.NET, MVC 4 R@zor, Webservices WCF, JEE, Drupal, SDL Tridion.



Logiciels : Visual Studio, Eclipse, Webstorm, IIS, Suite Office, MS Project, Visio, MySQL WorkBench, SQL Server, Paint.Net, Adobe Photoshop/Premiere.



