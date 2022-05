Philippe FRÈRE

Depuis juin 1998, j'ai effectué de multiples missions en tant que développeur dans les langages diversifiés, en tant qu'architecte pour la mise en place de solutions BI MS, en tant que Chef de Projet, Team Leader ou Responsable Applicatif pour gérer projets et planification que ce soit en cycle en V ou en Agile.

Je suis aujourd'hui Intégrateur d'Applications et Responsable des Environnements de développement et qualification pour un grand projet au sein d'une grande société nationale.

Ces diverses missions m'ont permis d'aborder plusieurs métiers : sidérurgie, infra structure rail, information voyageurs, industrie alimentaire, pour de grandes sociétés nationales et internationales.

Cette diversité m'a toujours permis de remettre en question mes connaissances et ma façon de travailler afin de donner le meilleur.

Cette longue expérience me permet aussi d'apporter un point de vue plus globale dans un projet, aussi bien méthodologique que conceptuelle.



Mes compétences :

Javascript

Java j2ee

Vb6

Windows

Html

Vbscript

Asp

Css

Dos

Oracle

UNIX