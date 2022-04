Julie FRÈRE

Agent de développement local au sein de collectivités territoriales.



. Favoriser l’émergence et l’accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs de développement des territoires

. Coordonner et animer le réseau des acteurs locaux.



Activités

Assistance et conseils auprès des élus et des comités techniques

Coordination et accompagnement des projets de développement

Bilan et évaluation des projets

Développement et animation des partenariats

Animation de la relation à la population

Gestion administrative et financière des projets