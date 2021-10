Christophe GAUFFRE

De formation initiale "Architecte des Systèmes d'information", spécialisé par mon doctorat en traitement d'image et de l'information, j' exerce depuis presque 20 ans dans le domaine de vision industrielle, la traçabilité et la lutte contre la contrefaçon, et tous système innovant alliant capteurs/ mesures / et traitement de la donnée, plus particulièrement dans le monde industriel du verre creux.





Mes compétences :

Intelligence artificielle

Deep Learning

Traitement d'image

Traçabilité

Vision

Traitement du signal

Informatique

Système d'information

Electrotechnique

Automatisme