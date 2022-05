Thierry SIN

Après avoir travaillé comme consultant formateur en cabinet conseil et développé des compétences d’ingénierie pédagogique et d’animation de stages comportementaux pendant 20 ans, je travaille depuis 2006 avec les collectivités et entreprises pour les encourager à faire du (lombri)compostage un levier de changement individuel et de dynamique collective en conjuguant 3 activités :

- Conception et animation de formations liées au lombricompostage/compostage

- Contribution au déploiement du programme « Réduire mes déchets, nourrir la terre » dans les écoles et facilitation des liens avec les EPCI

- Conseils, et diffusion d’informations techniques et commerciales – sur divers produits (lombricomposteurs Vers La Terre, aérateur Brasscompost, Lombri’Coll…)





Mes compétences :

Pédagogue et formateur

Formation de formateurs