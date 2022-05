Thierry SINQUIN

Fort d’une expérience de plus de 15 ans dans le secteur des technologies de l’information, j’ai acquis un savoir-faire significatif en gestion de projets, et en particulier en coordination de recette de projets de différentes tailles. Je suis intervenu principalement en assistance technique MOE client ou intégrateur offshore, et également au forfait.



Principales expériences :

• Chef de Projet Transverse pour projet de convergence identification animale pour les Etablissements d’Elevage Grand Ouest adhérents des ARSOE Bretagne et Manche/Atlantique (1000 jh).

• Pilote de Tests projet de migration sous Windows Sept du parc applicatif DCNS (300 applications – 18 pôles applicatifs – 100 p. multi-sites – 1800 tests – 770 jh - 3 mois ½ de tests/3 campagnes).

• Chef de Projet Transverse pour SFR SI (projets majeurs offre "Happy Zone", pilotage de 15 responsables d’applications).

• Pilote Delivery Intégrateur offshore ADM Wipro pour SFR SI (Cartographie/Réseau/Outils - 30 projets - 2500 jh/an).

• Consultant Qualité & Testing pour La Banque Postale Assurances IARD et Air Liquide (audit, accompagnement méthodologique).



Compétences fonctionnelles :

• SI Opérateur Telecom, SI Elevage, CRM, GPAO



Compétences techniques :

• Pilotage de projets de migrations techniques (Windows, Oracle, virtualisation infra).

• Unix, Oracle, SQL, XML, HP QC (ALM 11.5), WebSphere, MQSeries, CFT, PVCS, Java, SoapUI, SVN.



Secteurs d’activité :

• Opérateur Télécom, Défense, Industrie, Assurances, Secteur public, Secteur agricole/élevage.



Qualifications :

• Ingénieur ECL

• Certification ISTQB (avancé)

• Certification ScrumMaster

• Habilitation Défense



Langues :

• Anglais courant (expérience de 3 ans contexte offshore Inde)



Mes compétences :

Système d'information

Agile

Oracle

Scrum

Offshoring

SQL

AMOA

Gestion de projet

AMOE

Testing

Informatique

RRBT

ISTQB

Conseil

Management

Java Platform

Java EE

MOE