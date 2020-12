Jean-Paul BURIAS

Je suis depuis 1992, journaliste free lance spécialisé dans les domaines suivants : sport, gastronomie, vins, équipement restauration, jeux video, chiens, chasse, nature, faune sauvage.



Je travaille actuellement pour l'Auvergnat de Paris, Zepros Restauration, Le Chasseur Français, La Revue Nationale de la Chasse, Gilbert & Gaillard.



Auteur de deux livres : Coupe du Monde de Football (1994), Les recettes de cuisine de gibier (Editions Larivière), et d'une encyclopédie sur le football.



Je suis ouvert à toutes propositions de sujets gastronomie, vins, restauration, jeux video, sport, chasse, cynophilie, ainsi que de nouvelles collaborations.



I am since 1992, freelance journalist specializing in the following areas: sport, gastronomy, wines, catering equipment, video games, dogs, hunting, nature, wildlife.



I currently work for L'Auvergnat de Paris, Zepros, Le Chasseur Français, La Revue Nationale de la Chasse, Gilbert & Gailard.



Author of two books: World Cup Football (1994), Recettes de Gibier (Editions Larivière), and an encyclopedia of football in french, english, germany.



I'm open to suggestions for topics gastronomy, wines, food, video games, sports, hunting, canine, and new collaborations.