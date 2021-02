Eric DARCY

Bonjour,la Cave du chti ,Agent Retail & Rhd & Apporteur d'affaires de Produits Festifs & L Ambassade du Luxe .Les produits que nous proposons sont : vin effervescent a paillettes d'Or 22.5k,Safran et dérivés,Truffe et dérivés,Terrine de Mer, Terrine De Terre, foie gras de canard, vin rouge, vin blanc sec et moelleux, nectar de framboise pétillant sans alcool, et aussi pour les fêtes,genièvre de houlle, huile dolive ,caviar,fleurs comestible et dautres produits d'accompagnement.



Mes compétences :

Ambition

dynamique

RIGOUREUX

Rigueur

Spectacle

Marketing