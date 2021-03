Serge DARCY

EM LYON 1978

Anglais, Espagnol courants



- Direction générale de PME (5 ans)

- Direction de centres de profit et de filiales de groupes (10 ans)

- Stratégies marketing et politique générale.

- Développement commercial.

- International.



• Groupe L’Amy : Management d’intérim (lunettes Kenzo, Chloé, Lanvin).

• Compex : Présidence Europe (stimulateurs musculaires).

• NBA : Direction de Centre de Profit (sport professionnel, produits dérivés).

• New Balance : Direction commerciale et direction de filiale (chaussures et vêtements de sport).

• Salomon : Direction Export et direction communication (articles de sport d’hiver).

• Le Tanneur : Direction Commerciale (maroquinerie).

• Black & Decker : Direction des ventes et marketing (outillage professionnel).



Mes compétences :

Culture

Direction générale

Entrepreneur

Evénementiel

Export

International

Leader

Luxe

Marketing

Marketing opérationnel

Pleiade

PME

Pragmatique

Sport

stratége