Norédine BENAZDIA

Actuellement responsable du trafic sur l'ensemble des sites web de Milan presse, j'assure le suivi et le développement de la présence des magazines jeunesse sur Internet. J'ai élaboré en accord avec les divers services transversaux la stratégie à mettre en place pour développer le recrutement de nouveaux abonnés.



Rédacteur spécialisé dans les nouvelles technologies, la science, les réseaux sociaux ou l'espace, j'écris également pour la presse magazine pré-ado et ado.



Sur Toulouse, je dispose d'un excellent carnet d'adresses me permettant d'accéder à l'ensemble des entreprises et laboratoires spécialisées de la ville.



Avec plus de 15 ans d'expérience sur le web, je peux accompagner une réflexion, conseiller, établir un stratégie d'audience et la mettre en pratique. (Inbound Marketing)



Réalisation, editing, contrôle qualité et délais d'envoi des newsletters éditoriales.



Spécialités : Journaliste multimédia (papier, internet, vidéo) + écriture SEO-friendly

Gestion de projets (conseil, stratégie et suivi)



Mes compétences :

Community manager

Journaliste

Journaliste web

Reporter d'images

pédagogie

vulgarisation scientifique