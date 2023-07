Camille DUBOIS

Son bac littéraire en poche (2002), Camille effectue un DEUG médiation culturelle et communication à l'Université d'Avignon (2002-2004), puis passe sa licence et son master 1 information-communication à L'Institut Français de Presse de l'Université Paris II (2004-2006).

Elle intègre en 2006 le master 2 professionnel communication et multimédia de Paris II toujours pour se spécialiser dans le journalisme web, dont elle a déjà connu une expérience d'un an en CDD à L'Internaute Magazine (rubrique musique).

Fin 2006, elle intègre le projet CoeurdeParis.fr, tout en effectuant un stage de 6 mois chez M6 Web à partir d'avril 2007. Ce dernier lui permet d'entrer dans le monde de l'audiovisuel qui l'attire énormément.

Elle est ensuite embauchée en CDI chez Lagardère Digital France (septembre 2007) comme journaliste web pour le nouveau site Internet de Télé 7 Jours intitulé Tele7.fr (rattaché en 2008 à Premiere.fr). Chargée de la partie rédactionnelle du site, elle y manage plusieurs stagiaires qu'elle forme au métier. Rédaction de news, de fiches sur les séries et les programmes télévisés, suivi des audiences, zapping, interviews dans les coulisses des émissions et séries télévisées rythment son quotidien.

Elle participe également au contenu des autres sites du groupe en faisant des interviews d'acteurs et musiciens, en rédigeant des critiques de concerts et d'albums, et en tant que chroniqueuse pour le JT d'Infobebes.com. Enfin, elle réalise le pilote d'une série dont elle est créatrice et auteure.

Début 2011, un besoin de changement et de nouveautés l'amène à changer de rédaction au sein du portail Premiere.fr. Elle rejoint la rubrique people toujours en tant que journaliste, et parle ainsi musique, cinéma, séries, mode, têtes couronnées, sport... Interviews de stars, suivi de grands événements, et rédaction de dossiers sont désormais au programme.

Plus tard, Camille sait qu'elle aimerait se tourner vers la production audiovisuelle. C'est pourquoi elle est toujours à la recherche de piges ou d'un poste à temps plein pour des magazines culturels ou de société à destination de la télévision, afin de mettre à profit ses qualités d'intervieweuse et d'enquêtrice. Si vous entendez parler de quelque chose, faites-lui signe ! Hyper motivée, elle ne pourra que vous séduire...



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Communication

Community management

Rédaction