Nathy LUNATHYQUE

Je suis infographiste. Créatrice d’illustrations en 2 et 3D. Affiches, chartes graphiques, logos sont mes domaines de prédilections, sans pour cela rechigner à en explorer d’autres. Pour cela j’utilise mes softs favoris que sont Photoshop, Illustrator, Carrara, Poser et Bryce . Sans en oublier, bien sur, les divers outils rigoureusement nécessaires à l’exercice de mon métier …



J’ai pu faire découvrir quelques uns de mes travaux à l’occasion de plusieurs expositions dans différentes villes de France avec les Gondras Ferd’Ans un groupe d’artistes numériques. Mais aussi, à mon actif, les illustrations d’un scénario qui, hélas, n’a pas dépassé le stade de l’étude. Le magazine Unexplained m’a confié la réalisation de plusieurs couvertures de leur fanzine. De même j'ai participé à plusieurs illustrations de nouvelles pour Outre-Monde. A mon actif, encore, la création de contenu pour Poser en vente sur le site Daz3D.



Quant à mes créations personnelles, quelques thèmes se dégagent de celles-ci :



* Fantastique

* Héroic-fantasy

* Cyber-Erotisme (trés soft)

* Et une pincée de SF



Quelques maisons d'éditions m'ont fait confiance notamment Rivière Blanche, Black Coat Press, Nathan. Certaines de mes illustrations seront publiées dans une œuvre édite par les Moutons Électriques.



Mon premier livre sera édité chez Rebelle Éditions en janvier 2012, j'ai également réalisé la couverture de celui-ci.



Mes compétences :

Dessin

Ecriture

Graphisme

Illustration