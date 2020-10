Actuellement à la recherche d un poste me permettant d utiliser mes compétences administratives, commerciales et linguistiques à proximité de Beauvais. Je dispose de 14 ans d expériences en assistanat commercial et marketing à l international, n'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

autonome

Communication

Créative

Discrète

Imaginative

Ordonnée

Organisée

Orthographe