Vincent FERRAND

Après un Master en marketing et TIC et deux années chez l'annonceur, j'officie en agence. Travaillant essentiellement auprès d'une clientèle grand compte, je suis spécialisé en acquisition de trafic SEO et SEA. N'hésitez pas à me contacter pour vos projets web, je suis disponible sur mon temps libre pour d'éventuelles opportunités !



Merci de consulter mon profil.



Mes compétences :

Google analytics

Wordpress

SEO

Prestashop

E commerce

Webmarketing

Blog

SEM