Vincent FERRAND

Co-fondateur du CUF (Complôt Ultra Frêle) en 1996 à Toulouse, puis du Rude Awakening présente en 2000 à Montpellier, j'enregistre mes deux premiers albums sous le nom de Glass Onion.

Entre Toulouse, Montpellier et Paris, Je collabore avec de nombreux artistes depuis 1991.

Je compose des musiques de films (Chomsky et Cie d'Olivier Azam et Daniel Mermet, Que Faire ? de Pierre Merejkovsky...), crée des spectacles avec différents chorégraphes (Alain Abadie, Isabelle Saulle, Adolfo Vargas, Sophie Carlin...). Je pratique et organise des concerts d'improvisation avec danseurs, comédiens, musiciens et poètes (Improvisto, Lux nox mix, Barre Phillips, Connexions Improvisées, ça dépend des mouettes, Marc Démereau, Anne Lefevre ...). Je compose et improvise régulièrement des musiques pour la compagnie Vendaval à Toulouse et la Maison de la poésie de Montpellier, ou la coopérative audiovisuelle Les Mutins de Pangée à paris.

ici, mon nouvel album, est à découvrir sur le siteArray et je présente actuellement De l'invention des Labyrinthes mon nouveau spectacle solo pour voix et contrebasse.

The Nature of est l'album de Marie Sigal qui sortira en avril 2014 pour lequel j'ai enregistré les parties de contrebasse.

Étrange c'est mieux est le nouvel album des 2 Maris de la femme poisson qui sortira en mai 2014, c'est un duo avec mon ami Fabrice Guérin. Je l'accompagne, ses chansons sont magnifiques..







