Benjemaa ZIED

Notre but est de vous faire découvrir le kitesurf dans une ambiance conviviale, lapprentissage du kitesurf est avant tout un moment de plaisir où chacun progresse au rythme de ses expériences sur leau. Toute notre énergie et notre savoir faire sont mobilisés afin de vous faire partager les moments uniques que sont les premières navigations et les pures sensations que procure la glisse .



Mes compétences :

Responsable école kitesurf

Moniteur kitesurf

Organisateur séjours sportif

Encadreur assistants et moniteurs kitesurf

Contact clientèle