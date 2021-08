Xavier OBERT

Leader des séjours linguistiques et voyages scolaires, Go&Live, a aujourdhui plus de 60 ans dexpérience.

A ce jour, depuis la création, plus de 2,5 millions de personnes ont été accompagnées vers 55 pays de destination.



Les marques de Go&Live :



- Nacel (www.nacel.fr), précurseur des séjours linguistiques, offrant à des milliers de jeunes l'opportunité de vrais échanges dans une famille étrangère,



- Club Langues et Civilisations (www.clc.fr), leader français, qui met un point d'honneur à mettre le séjour linguistique à la portée de tous,



- Sports Elite Jeunes (www.sportselitejeunes.fr), structure à vocation éducative qui veut favoriser l'épanouissement des jeunes en leur proposant des vacances sportives adaptées au niveau de chacun.



- American Village (www.americanvillage.fr), les summer camps à la française pour apprendre l'anglais en s'amusant,



- Keepschool (www.keepschool.com, spécialiste du soutien scolaire et des cours à domicile,



- Sans Frontières (www.sans-frontieres.fr), des voyages et séjours itinérants pour les 12 - 25 ans.



Camps dété, séjours linguistiques, sportifs, éducatifs et touristiques, coaching scolaire et linguistique, préparation aux concours et examens, voyages scolaires, formation professionnelle ... avec Go&Live, apprenez le monde !