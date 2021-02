Benoît Béal

Je vous souhaite la bienvenue sur ma page.



White Fenix Research Saison 4 - 2021



White Fenix Research est une entreprise d'ingénierie spécialisée en conception, industrialisation et commercialisation d'exosquelettes doublé d'un centre de formation.



Bilan de 2020 :

-utilisation de MVP pour différents domaines comme la création produit, la publicité, la communication, le canal de vente

-Mise en place d'une veille

-Mise en conformité aux normes

-Création de designs

-Création de panneau de visualisation

-Création de tableaux de bord pour les prises de décisions

-Envoi de plusieurs campagnes de-mailing

-un projet d'étude lancé

-Création dune méthode pour apprendre 10 langues en même temps

-Passage au tout Internet

-Création dune médiathèque interne à l'entreprise



Pour moi, cela signifie :

-Formation Community Manager

-Formation pour créer des campagnes e-mailing

-Formation pour gérer un projet informatique

-Formation pour lire une fiche de paie

-Formation pour débuter sur Google Analytics

-Déléguer certaines de mes activités

-Augmentation de mes capacités d'apprentissage

-Augmentation de mes capacités de synthèse

-Augmentation de mes capacités créatives



White Fenix Research Saison 3 - 2020.



Bilan de 2019 :

-Un prototype fonctionnel d'exosquelette créé en 3 mois.

-70 pièces créées par ordinateur et imprimées par fabrication additive.

-Une orientation de l'entreprise vers les certifications et normes.

-Un modèle de gestion de Start Up.

-Achat du nom de domaine www.WhiteFenixResearch.com (en cours de construction)

-Participation au prédiag du Salon Occitanie Innov.

-Entreprise pivotée vers l'activité d'Ingénierie



Pour moi, cela signifie :



-Formation en Ressources Humaines à piloter un plan de formation

-Formation au Lean Prototyping

-Formation au Business Model Canvas

-Formation en psychologie

-Formation en créativité



En 2018, je m'étais fixé pour objectif de recruter des milliers de collaborateurs dans plus de 200 pays (sachant qu'officiellement, il n'y en avait que 197).

En 2019 en plus, je me fixais un second objectif : je vais aller marcher sur la Lune puis sur Mars.

En 2020, je vais réaliser plusieurs exosquelettes complets pour créer des emplois qui n'existent pas encore.

Et ce seront ces mêmes exosquelettes qui me permettront daller sur d'autres planètes et de recruter des milliers de collaborateurs dans le monde entier.

Nos objectifs définissent ce que nous faisons.



Cette année, il y a un petit détail qui a changé. White Fenix Research a rompu son autarcie pour s'ouvrir au monde. C'est donc bien naturellement que je remercie la totalité des personnes que j'ai rencontré cette année pour leur sympathie, la richesse de nos rencontres et pour m'avoir permis de développer mon projet encore un peu plus.



Benoît Béal

benoit.beal@WhiteFenixResearch.com