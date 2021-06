Benoit BROCHARD

Issu d’une formation en géo-ressources et risques, j’ai acquis des compétences et des savoirs dans les domaines des risques, de la géotechnique ; j’ai aussi suivi des spécialisations en hydrogéologie, géophysique environnement.

J'ai également occupé des postes dans différents bureaux d'études.



Au sein d'un cabinet de Service d’ingénierie, Géomètre et topographie en plein essor et fort d'une certaine notoriété pour assurer la reconnaissance et la détection des réseaux , je suis référent dans le respect des règles de l'art et de la qualité de travail de mes collaborateurs, le respect des coûts et des délais.



Disponible auprès de tous les intervenants afin d’être réactif aux moindres changements et problématiques rencontrés pour ainsi leur apporter une aide personnalisée, et un soutien dans l'évolution des lois en matière d' Anti-Endommagement des Réseaux (Formateur AIPR) qui devient obligatoire au 01/01/2018.



Ma priorité a toujours été d’être à l'écoute de mes collaborateurs et clients afin de mettre rapidement en adéquation mes moyens et leurs besoins.



Mes compétences :

Géotechnique

Sondages

Géologie

Management d'équipe

Achat matériel

Géomatique

Réseau

Audit

Géophysique

Detection de reseaux

Normes Investigations Complémentaires

Gestion de projet

DICT - DT

AIPR

Loi ANTI ENDOMMAGEMENT DE RESEAUX

Formation professionnelle