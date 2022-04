Christelle CHABAULT

Mettre en phase la stratégie d’une entreprise avec ses ressources humaines, en faisant participer l’ensemble des acteurs de l’entreprise.



1 – Libérer la parole : ça, c’est moi.



2 – Ecouter tous les avis : ça, c’est toujours moi.



3 – Comprendre les besoins, Identifier les marges de manœuvre, puis Construire la solution la plus adéquate pour atteindre l’objectif, qu’il sera aussi intelligent de corriger au fur et à mesure de la construction… Bref ! Conduire et Accompagner le changement : Et ça, c’est VOUS ! Et moi qui vous accompagne !



3 mots clés : Ecoute, Bienveillance, Indépendance.



Contactez moi et discutons-en!



Mes compétences :

Géochimie

Modélisation mathématique

Isotopie

Recrutement

Hydrogéologie

Commercial