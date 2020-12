Benoit CLERC

Support commercial B to B, Conseil et assistance à lIntégration.

Expérimenté en spécifications, étude, développement, validation en informatique système et réseaux (monétiques paiements et contrôle bancaire (CB)).

Formation: Maîtrise informatique industrielle ( cf Fin Cv).



Potentiellement intéressé par toute proposition en relation avec le secteur d'activité, éventuellement autres secteurs.

J'ai connus beaucoup trop d'interludes. Assertif économe de mon temps et meme carrément radin, si vous êtes intéressé suivez le chemin! A votre service en MP voilà maintenant c est à vous! Biiiiiiiiip!:



Mes compétences :

Langage C/C++

Excel

C

C++

Informatique

ASP

PHP

Support