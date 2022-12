Fort de mon expérience dans les secteurs d'activités tels que le ferroviaire, l'automobile, l'aéronautique et la défense en tant que consultant, je suis polyvalent dans les domaines de la mécanique et du génie électrique. Mes atouts sont mon implication totale dans le travail, ma curiosité d’esprit et ma fiabilité.



Mes compétences :

XML

XMetaL

Solidworks

Simulink

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

DSpace

Control Desk

CATIA

Adobe Photoshop CS4

Adobe FrameMaker