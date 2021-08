Maxime AVON

Suite à une expérience professionnelle de 5 ans dans le E-Commerce, j'ai décidé d'allier ma passion pour Apple et le domaine professionnel en devenant développeur iOS.



Dans ce parcours, j'ai fait une formation Obj-C chez la société Kaligram, à Lille, pour enfin satisfaire ce projet chez XP-Digit (de 2014 à 2016) où j'ai été l'unique développeur iOS.

Durant mon passage dans cette société, je me suis initié au langage Swift dès mon entrée.



Au bout de ces 2 ans chez XP-Digit, je me suis lancé dans un projet entrepreneurial jusqu'à, pour des raisons d'ordres personnelles, je décide de redevenir salarié et je démarre l'aventure chez Trust Designer.



Durant ces 4-5 mois chez Trust Designer, j'ai dépassé mes connaissances et mes compétences en Swift notamment dans les animations, l'organisation du code, et dans l'utilisant de certaines fonctionnalités comme :

- Le force Touch

- Touch ID

- ...



Actuellement, je suis à la recherche de projets qui satisferont ma curiosité, ma soif d'apprendre et de me dépasser que ce soit dans le Swift et/ou le développement mobile, que ce soit pour moi et/ou pour les autres... D'un naturel altruiste et philanthrope, je recherche le ou les projets qui seront constructifs pour tous !



Si vous avez le (ou les) projet(s) ce que je recherche, contactez-moi !



Mes compétences :

IOS

Java/J2EE

XSL

Shell

Ruby on Rails