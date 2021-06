Benoît DEBELLOIR

De formation arts graphiques et typographique, je suis graphiste-maquettiste depuis 1990, indépendant depuis 2002.

De la conception graphique à la rédaction, je réalise et finalise des documents de tous types, en privilégiant l'écoute, la relation avec mes clients et leur satisfaction. Je suis aussi prestataire avec la même préoccupation envers mes fournisseurs.

Je suis également enseignant vacataire et je donne des cours de graphisme à l’Université catholique de l’Ouest à Angers et à Vannes ainsi qu’à l’Université de Rennes 2.

Je cherche sur la région de Rennes ou à distance des collaborations professionnelles dans mes compétences, mais aussi en formation professionnelle.