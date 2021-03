Benoît DECOCK

Spécialisé sur la gamme SCHNEIDER en général (du pl7_2 à unity), j'ai également travaillé en SIEMENS sur S7200 et 300, mini automate CROUZET, sur des systèmes temps réel type BUS VME et OPRAL.

j'ai beaucoup travaillé dans le manufacturier, mais également en système batch. Les domaines d'activités traités sont les suivants: les verres ophtalmiques, le papier carton, le nucléaire, le vinaigre, le broyage, la filtration, le traitement d'eau et de rejets, automatisation d'une passerelle piétonne sur un canal, supervision du balisage des pistes d'un aéroport...

Le tout autour du monde: Europe, Etats unis, Brésil, La Barbade, Australie, Philippines, Thaïlande, Indonésie, Inde, Maroc...



Mes compétences :

Automatisme

Supervision

Technique