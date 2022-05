Philippe GALOO

Bonjour à tous,

Mon équipe et moi-même sommes à votre écoute et prêts à vous accompagner dans la mise en place d'un partenariat sur le développement de vos produits (qu'ils soient existants ou nouveaux) autour de la tôlerie inox.

Nous possédons un réel savoir faire dans le travail de l'inox en tôle, tube ou profil: de l'étude (et le conseil bien sûr) à la livraison en passant par la fabrication.

Notre société acquière son expérience depuis 1990 en fabriquant des équipements de cuisson professionnelle haut de gamme. Plus récemment, depuis 2005, nous avons ouvert notre savoir faire à d'autres domaines d'activités en gardant comme ligne directrice l'utilisation de la matière noble qu'est l'inox.

Nous comptons aujourd'hui des clients issus de domaines très variés: des bureaux d'études, des industriels, des viticulteurs, des prestataires de services (maintenance, installation neuves,...), des fournisseurs de grandes et moyennes surfaces, des réalisateurs de produits de décoration intérieure et extérieure, des particuliers...

Notre prestations comprend l'analyse du besoin client, l'étude (utilisation de logiciels 2D et 3D), la fabrication (découpe laser, pliage, soudure TIG, polissage) le contrôle et l'expédition.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos besoins et vos interrogations.



Mes compétences :

Tôlerie