Benoit GEAIRAIN

Diplômé d'état en architecture, je suis toujours à l'écoute d'opportunités



Grâce à ma formation et mon expérience en agence, j'ai acquis des compétences dans le domaine de l'ameublement, de la conception architecturale et urbaine ainsi que la construction.



Durant mes études je me suis spécialisé dans l'architecture durable et patrimoniale. J'ai notamment participé au concours Solar Décathlon Europe 2014, au sein de l'équipe Philéas, pour mon projet de fin d'études.



Enfin, je suis sensible aux questions qui traitent de notre environnement et de notre patrimoine.

Je prône une architecture éco-responsable et accessible à tous, avec des qualités thermiques et spatiales, afin de répondre aux besoins de demain.



Mes compétences :

BIM archicad 18

sketchup

autocad

artlantis

Indesign

Photoshop

VRay

Word

Excel

Tekla bimsight