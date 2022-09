Benoit HAGEN

Bonjour,

Je suis actuellement en poste au service eau-assainissement à la Communauté de Communes Coeur Cote Fleurie à Deauville (14).

Le travail concerne plusieurs projets sur les thématiques suivantes: extension de réseaux d'eaux usées, programme de travaux de lutte contre les inondations, réhabilitation d'une STEP, suivi de la qualité des eaux de baignade, ...

Ces affaires sont suivies en temps que Maître d'ouvrage pour la totalité et Maître d'œuvre pour plusieurs.

L'ensemble de mon parcours professionnel tourne autour de l'assainissement aussi bien collectif (lors du poste actuel et de mon expérience en station d'épuration) que non-collectif (mise en place du SPANC de Pont-l'Evêque).

Je travaille généralement dans une bonne ambiance et avec une bonne équipe.

Mon enthousiasme, ma faculté d'adaptation, ma rigueur et mon esprit d'équipe ont été unanimement appréciés lors de mes expériences professionnelles.

Titulaire d'un Master 2, j'essaie d'acquérir une bonne expérience afin d'être le plus compétent possible et avoir enfin le statut de cadre.

Je parle français et anglais (lu, écrit, parlé).

J'ai quelques compétences en informatique avec word, excel, powerpoint, internet, autocad, photoshop...



Mes compétences :

Assainissement

Environnement