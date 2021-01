Benoit HUARD

Depuis 18 ans dans l'IT, avec plus de 3000 rendez-vous effectués et 1000 clients ETI accompagnés avec mes équipes au travers de différentes directions, j'ai choisi de mettre mon expérience et mes compétences à profit de nos clients en co-créant SAYSE.



SAYSE : PREMIER OPERATEUR D'ACCES A INTERNET "SD-WAN"



Avoir un accès à Internet fiable et performant est devenu capital pour vous comme pour 98% des entreprises.



Un arrêt de service ou un ralentissement de vos accès peut être handicapant, voir catastrophique pour votre activité ?



Réduire ou optimiser votre budget, pouvoir changer de fournisseurs ou les faire évoluer sont des leviers stratégiques pour votre Business ? ou enfin, vous gérez un réseau Multi-établissements évolutif ou hétérogène ?



Vous êtes donc éligible à ce que l'on appelle "la troisième génération de Réseau Privé" : le SD-WAN.



10 années ont été nécessaires pour mettre au point le logiciel "SD-WAN*" qui va vous permettre d'atteindre des niveaux de performance, de sécurité et de disponibilité que votre entreprise a besoin aujourd'hui et demain.



Vous gérez tous vos accès à Internet, les règles de sécurité et de routage et tous les services associés, à distance, depuis des "APPS" Web et mobile.



Enfin, les réseaux sans fil tels que 4G et Satellite font partie intégrante du SD-WAN proposé par SAYSE, afin de secourir vos liaisons traditionnelles et aussi vous proposer un accès à Internet en 48 Heures partout en France.



Contactez-nous et profitez d'un test gratuit de la solution SD-WAN de SAYSE pendant 30 jours !



Bienvenue dans une nouvelle ère de transport de vos données.



www.sayse.fr - www.kabble.fr



*Software-Defined Wide Area Network



