Tanguy DE FRANQUEVILLE

16 ans d’expérience en comptabilité, m'ont permis d’occuper des postes variés dans différents secteurs d’activités.



Les dernières années comme chef de projet et manager comptable CSP m’ont permis de participer activement à la refonte de différentes organisations comptables pour les groupes France Boissons, Elis et Viapost. Lors de ces missions j’ai développé mes capacités managériales, mon esprit d’analyse, etc.



Mes compétences :

SAP

Manager

Excel

Hyperion

Consolidation

Comptabilité

Readsoft

CSP comptables

Basware

Accompagnement du changement

Dématérialisation

SAP Finance

Finance

HP Quality Center